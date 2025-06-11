Польский парламент 11 июня подтвердил доверие коалиционному правительству Дональда Туска, несмотря на поражение его кандидата на президентских выборах. Правоцентристская коалиция сохранила 242 места из 460 в нижней палате, чего достаточно для большинства.

Туск заявил, что вотум подтверждает его «мандат брать на себя полную ответственность за происходящее в Польше» и подчеркнул успехи в области обороны и миграционной политики. Он пообещал продолжать отмену судебных реформ, введённых предыдущим правительством PiS, и привлечь к ответственности тех, кто «совершал злоупотребления».

Однако избрание консерватора Кароля Навроцкого президентом создает риск блокировки ключевых инициатив — глава государства в Польше имеет право вето. Навроцкий уже заявил, что готов сам внести законопроекты, если правительство не будет выполнять свои обещания.