МИД России вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева и вручил ему ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов. Москва заявила протест в связи с «недружественными действиями» Баку и обвинила азербайджанскую сторону в демонтаже двусторонних отношений.

«Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова», — сообщил МИД РФ по итогам встречи с заместителем министра Михаилом Галузиным.

30 июня азербайджанская полиция провела обыск в редакции Sputnik в Баку и задержала главного редактора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Азербайджанские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что задержанные являются агентами ФСБ, работавшими под прикрытием журналистов.

1 июля МВД Азербайджана возбудило уголовное дело о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов. По делу задержаны семь человек, двое арестованы.

«В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным послу был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений», — отметили в МИД РФ.

Ситуация осложняется тем, что Sputnik Азербайджан был формально ликвидирован в феврале 2025 года, но продолжал работу вопреки решению властей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «речь идет именно о журналистах».

«Мы считаем, что все-таки вот эта эмоциональная, чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы», — заявил Песков.

Дипломатический кризис разгорелся на фоне событий в Екатеринбурге 27 июня, где при задержании азербайджанцев российскими силовиками погибли как минимум два человека.