Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Сирию с официальным визитом и объявил о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. Это первая поездка британского чиновника такого уровня за последние 14 лет, отметили в МИД Великобритании.

В Дамаске Лэмми провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шара и министром иностранных дел Эсаадом аш-Шейбани. Британский МИД заявил, что целью визита стало подтверждение поддержки со стороны Лондона и подчеркивание важности инклюзивного политического перехода в стране.

«После более чем десятилетия конфликта у сирийского народа появилась новая надежда. Великобритания восстанавливает дипломатические отношения, поскольку в наших интересах поддержать новое правительство в выполнении его обязательств по построению стабильного, более безопасного и процветающего будущего для всех сирийцев», — заявил Лэмми.

Министр отметил, что «стабильная Сирия» соответствует интересам Великобритании, так как это поможет снизить риски нелегальной миграции, уничтожить запасы химического оружия и нейтрализовать террористическую угрозу, в том числе со стороны ДАЕШ. Он также сообщил, что Лондон выделит Сирии дополнительный гуманитарный пакет в размере £94,5 млн (более $129 млн).

С конца апреля Великобритания, Евросоюз и США начали снимать санкции с сирийских ведомств, включая Центробанк, министерства, разведслужбы и компании в сфере энергетики.