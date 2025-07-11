Франция и Великобритания готовы возглавить многонациональную миссию по патрулированию украинского неба и морских границ. Но только после возможного прекращения огня с Россией. Об этом 10 июля заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

По словам Макрона, цель миссии — дать восстановиться украинской армии и направить «стратегический сигнал» Москве.

«Наши министры обороны провели большую работу, чтобы объединить более 30 стран-партнеров и организовать воздушное и морское патрулирование», — отметил французский лидер. Миссия стартует после завершения активных боевых действий, уточнил политик.

«Коалиция желающих», о создании которой Стармер объявил в марте, состоит в основном из европейских государств и координируется Великобританией и Францией. 10 июля на онлайн-саммите коалиции присутствовали политики из 32 стран, впервые с участием США. Вашингтон представили спецпосланник Кит Келлог и сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль.

Коалиция стремится создать гарантированную военную силу, способную оперативно развернуться в Украине после заключения перемирия. План предусматривает воздушное патрулирование, морской надзор в Черном море и помощь в восстановлении ВСУ.

Объединенный штаб в Париже под руководством Великобритании и Франции будет управлять операцией, а через год штаб переместится в Лондон. Также в Киеве начнет работу координационный центр под британским руководством, уточнил Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к встрече по видеосвязи из Рима. «Победить в этой войне можно только через единство», — заявил он.

Миссия должна поддержать переход Украины к миру, восстановить ее армию и создать условия для экономического роста, говорится в совместном заявлении.

В Кремле пока никак не отреагировали на заявления Макрона. Пока же прогресса со стороны РФ или Украины по прекращению огня нет — Москва и Киев до сих пор не согласовали сроки следующей встречи делегаций.

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