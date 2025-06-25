Российская армия не смогла добиться значительного продвижения ни в Донецкой, ни в Сумской областях, несмотря на многонедельное наступление и сотни ежедневных атак. По оценке главы разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, летнее наступление Москвы «увязло в украинской обороне» и выродилось в локальные бои с большими потерями для РФ. Основной удар по-прежнему сосредоточен в районе Покровска, где происходит половина всех боевых столкновений.

В Сумской области, куда войска РФ вторглись из Курской, наступление также фактически приостановилось. По данным украинской погранслужбы, российская армия сократила активность, уменьшив использование техники и отказавшись от крупных маневров. Оставшиеся атаки проводятся небольшими группами и в основном локализованы в приграничных громадах.

Высокопоставленный представитель НАТО, комментируя ситуацию на саммите, заявил «Украинской правде»: окружение россиянами Сум в обозримое время не представляется возможным. «Россия стремится создать буферную зону после украинской операции в Курской области. Несмотря на тактические продвижения эти усилия для российской армии очень изнурительны», — заявил высокопоставленный представитель альянса.

По данным DeepState, Россия все же удерживает часть приграничных сел, в частности, село Локня, однако линия фронта остается стабильной. Украинские силы проводят контрудары на севере Курской области, в районе Тёткино, что также сдерживает наступательный потенциал РФ.