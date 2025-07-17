Стычки произошли во время митинга партии Национальное гражданское движение (NCP), созданной студентами, участвовавшими в прошлогодних протестах, приведших к отставке премьер-министра Шейх Хасины. Активисты ее партии «Авами лиг» пытались сорвать акцию, что спровоцировало массовое насилие.

По данным Dhaka Tribune, в операции по подавлению беспорядков участвовали более 1 500 силовиков, включая армию и пограничников. В городе введен комендантский час.

Власти подтвердили, что жертвами стали четверо. Восемь человек находятся в критическом состоянии с огнестрельными ранениями. Пострадали и десять полицейских. Задержаны 25 участников беспорядков.

Переходное правительство Мухаммада Юнуса назвало действия сторонников Хасины «нарушением фундаментальных прав» и пообещало наказание.

Тем временем сама Хасина, находящаяся в изгнании в Индии, была приговорена заочно к шести месяцам тюрьмы за неуважение к суду и остается под следствием по обвинениям в преступлениях против человечности. Ее партия, запрещенная с мая, обвиняет власти в расправе над сторонниками.