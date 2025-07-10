Россия отвергла новые угрозы санкций со стороны США, назвав их политическим спектаклем. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подобные шаги Вашингтона «больше нельзя считать неожиданностью».
«Угрозы санкциями стали для нас повседневным явлением», — отметил Рябков 10 июля. Он назвал действия США «санкционными потугами» и подчеркнул, что Москва хорошо знает, как противостоять экономическому давлению Запада.
Заявление Рябкова прозвучало на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп «серьезно рассматривает» возможность поддержать новый законопроект о санкциях против России. Инициатива сенатора Линдси Грэма предполагает введение 500% тарифов на импорт из стран, которые продолжают закупать российские нефть и газ, но не оказывают поддержку Украине. Грэм в частности упомянул Индию и Китай.
Выступая на совещании в Белом доме в начале этой недели, Трамп резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина за затягивание войны в Украине.
«Путин убивает много людей», — заявил президент США, добавив, что среди погибших много российских военных. Глава Белого дома намекнул на возможные новые санкции, но не раскрыл подробностей. «Оставим это в качестве сюрприза» — отметил Трамп.
Несмотря на обещания быстро завершить конфликт, усилия американского лидера пока не дали ощутимых результатов. Даже прямые переговоры России и Украины в мае закончились лишь обменом пленными, не приблизив стороны к перемирию.
Тем временем Кремль ожидает предложений от Киева по датам нового раунда переговоров, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Как только будут согласованы даты, мы сообщим об этом», — заявил чиновник на этой неделе, возложив вину за задержку переговоров на украинскую сторону. В свою очередь, Киев обвинил Россию в затягивании мирного процесса, чтобы усилить летнее наступление.