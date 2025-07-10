Россия отвергла новые угрозы санкций со стороны США, назвав их политическим спектаклем. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подобные шаги Вашингтона «‎‎больше нельзя считать неожиданностью».

«Угрозы санкциями стали для нас повседневным явлением», — отметил Рябков 10 июля. Он назвал действия США «санкционными потугами» и подчеркнул, что Москва хорошо знает, как противостоять экономическому давлению Запада.

Заявление Рябкова прозвучало на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп «серьезно рассматривает» возможность поддержать новый законопроект о санкциях против России. Инициатива сенатора Линдси Грэма предполагает введение 500% тарифов на импорт из стран, которые продолжают закупать российские нефть и газ, но не оказывают поддержку Украине. Грэм в частности упомянул Индию и Китай.

Выступая на совещании в Белом доме в начале этой недели, Трамп резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина за затягивание войны в Украине.

«Путин убивает много людей», — заявил президент США, добавив, что среди погибших много российских военных. Глава Белого дома намекнул на возможные новые санкции, но не раскрыл подробностей. «Оставим это в качестве сюрприза» — отметил Трамп.

Несмотря на обещания быстро завершить конфликт, усилия американского лидера пока не дали ощутимых результатов. Даже прямые переговоры России и Украины в мае закончились лишь обменом пленными, не приблизив стороны к перемирию.

Тем временем Кремль ожидает предложений от Киева по датам нового раунда переговоров, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Как только будут согласованы даты, мы сообщим об этом», — заявил чиновник на этой неделе, возложив вину за задержку переговоров на украинскую сторону. В свою очередь, Киев обвинил Россию в затягивании мирного процесса, чтобы усилить летнее наступление.

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