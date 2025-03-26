Окружной суд в Беэр-Шеве подтвердил ордер на шестимесячный арест доктора Хуссама Абу Сафии — руководителя больницы Камаль Адвана в Бейт-Лахии на севере Газы, арестованного 27 декабря израильскими военными. Решение принято на основе «секретных данных», представленных прокуратурой, согласно которым врач якобы представляет «угрозу для госбезопасности».

Адвокат Абу Сафии отверг обвинения, заявив, что его подзащитный лишь исполнял врачебные обязанности в условиях блокады и массированных обстрелов. Суд отклонил ходатайство стороны защиты о раскрытии улик.

После израильского штурма госпиталь прекратил работу. Весь персонал, пациенты и посетители были выведены под дулом оружия, раздеты до нижнего белья и отправлены в неизвестное место.

По словам адвоката Гид Кассем, с момента ареста и до 10 февраля доктору не разрешали встречаться с кем-либо, включая защитника. Абу Сафию перевели из лагеря в Негеве в тюрьму Офер на Западном берегу. Там он провел более 70 дней. По данным защиты, врач подвергался 13 дням подряд допросов по 8–10 часов и жесткому обращению. Он был арестован, потому что отказался покинуть больницу, оставшись с ранеными детьми вопреки приказу армии.

Заключенные, по словам адвоката, практически полностью изолированы от внешнего мира.