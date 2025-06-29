Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Ирану потребуется всего несколько месяцев, чтобы восстановить работу центрифуг и вновь начать обогащать уран. По его словам, несмотря на серьезный ущерб от ударов США и Израиля, ядерная инфраструктура страны не была полностью уничтожена. «Я бы сказал, что за несколько месяцев они смогут запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут обогащать уран, или даже быстрее», — отметил Гросси в интервью CBS.

Таким образом, оценки МАГАТЭ противоречат заявлениям Дональда Трампа, который ранее утверждал о «полном уничтожении» ядерных объектов Ирана. Гросси подчеркнул, что у Тегерана сохранился как промышленный потенциал, так и доступ к ядерным материалам. По данным разведки США, часть обогащенного урана — около 400 кг, доведенного до 60% — могла быть заранее вывезена и до сих пор не обнаружена.

Также остаются вопросы о состоянии центрифуг, особенно в Фордо, где были повреждены туннели, но уцелело оборудование, связанное с вентиляцией подземных цехов. Гросси подтвердил, что у агентства нет доступа к иранским объектам, и призвал к скорейшему возвращению инспекторов на места.

Тем временем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф готовится к переговорам с Ираном, сообщают американские СМИ. Вашингтон, по данным NBC, может предложить ослабление санкций в обмен на прекращение обогащения урана.