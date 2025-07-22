ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Путин и Трамп встретятся в Китае?
Дональд Трамп не исключил возможность встречи с Владимиром Путиным в Китае, где в сентябре пройдет саммит ШОС и празднование окончания Второй мировой войны
Путин и Трамп встретятся в Китае?
Дональд Трамп и Си Цзиньпин / Reuters
22 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Китае. Об этом он сказал в Белом доме во время встречи с президентом Филиппин.

«Возможны многие встречи», — ответил Трамп на вопрос журналистов. Он также подтвердил, что получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина и рассматривает поездку в Пекин «в не слишком отдаленном будущем». По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

О возможной трехсторонней встрече Трампа, Путина и Си ранее писала газета The Times. По данным издания, переговоры могут пройти в Пекине в сентябре и быть приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны.

В Кремле также подтвердили, что президент России планирует визит в Китай с 31 августа по 3 сентября. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. В программе поездки — участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятия по случаю годовщины праздника.

«Наш президент готовится к этой поездке. Она есть в графике. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда собирается», — отметили в Кремле.

Газета South China Morning Post ранее сообщала, что встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться до саммита АТЭС в Южной Корее или в его рамках. Саммит запланирован на 30 октября — 1 ноября в южнокорейском городе Кёнджу.

СвязанныеTRT Global - Трамп не хочет терять Путина?
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us