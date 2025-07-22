Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Китае. Об этом он сказал в Белом доме во время встречи с президентом Филиппин.

«Возможны многие встречи», — ответил Трамп на вопрос журналистов. Он также подтвердил, что получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина и рассматривает поездку в Пекин «в не слишком отдаленном будущем». По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

О возможной трехсторонней встрече Трампа, Путина и Си ранее писала газета The Times. По данным издания, переговоры могут пройти в Пекине в сентябре и быть приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны.

В Кремле также подтвердили, что президент России планирует визит в Китай с 31 августа по 3 сентября. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. В программе поездки — участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятия по случаю годовщины праздника.

«Наш президент готовится к этой поездке. Она есть в графике. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда собирается», — отметили в Кремле.

Газета South China Morning Post ранее сообщала, что встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться до саммита АТЭС в Южной Корее или в его рамках. Саммит запланирован на 30 октября — 1 ноября в южнокорейском городе Кёнджу.