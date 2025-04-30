ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Смогут ли США успокоить Индию и Пакистан?
Госсекретарь Марко Рубио проведет переговоры с главами МИД обеих стран, чтобы попытаться предотвратить войну
Смогут ли США успокоить Индию и Пакистан?
Индийский военнослужащий на границе с Пакистаном / Reuters
30 апреля 2025 г.

Вашингтонские миротворческие настроения перекинулись с Украины в Азию. Команда Трампа, видя, как буксует украинское перемирие, теперь пытается заработать очки на попытках примирить Индию и Пакистан. 

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что хочет предотвратить новую войну между двумя ядерными державами, оказавшимися на грани полномасштабного конфликта после бойни в Кашмире. 

По данным Reuters, Рубио в ближайшие дни, если не часы проведет переговоры с главами МИД обеих стран, чтобы убедить их не поддаваться на провокации и сдержать военные амбиции.

После теракта в Пахалгаме, где были убиты 26 туристов, Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков. Пакистан все отрицает и требует международного расследования. Но обстановка накаляется: Индия приостановила ключевой водный договор, Пакистан закрыл воздушное пространство, обе страны отзывают дипломатов и проводят военные учения у границы.

На этом фоне 29 апреля Пакистан заявил, что располагает «достоверной разведкой» о готовящемся индийском ударе в течение 36 часов. Если Нью-Дели нанесет удар, то Исламабад пообещал «жесткий и решительный» ответ на любую агрессию. При этом ни одна из стран пока не говорила о применении ядерного оружия.

К миротворческим усилиям подключился и Пекин. Глава МИД Китая Ван И экстренно провел переговоры с пакистанским вице-премьером, подчеркнув, что эскалация не отвечает интересам сторон и угрожает региональной безопасности. Китай, как и США, выступает за сдержанность и дипломатическое урегулирование — тем более, что Пекин и сам контролирует часть Кашмира и имеет стратегическое партнерство с Пакистаном.

Вашингтон и Пекин, несмотря на соперничество, заняли схожую позицию: предотвратить конфликт любой ценой. Однако пока их миротворческие усилия не очень работают: Нью-Дели и Исламабад продолжают эскалацию, обмениваются угрозами и перебрасывают войска к границе.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us