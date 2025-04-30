Вашингтонские миротворческие настроения перекинулись с Украины в Азию. Команда Трампа, видя, как буксует украинское перемирие, теперь пытается заработать очки на попытках примирить Индию и Пакистан.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что хочет предотвратить новую войну между двумя ядерными державами, оказавшимися на грани полномасштабного конфликта после бойни в Кашмире.

По данным Reuters, Рубио в ближайшие дни, если не часы проведет переговоры с главами МИД обеих стран, чтобы убедить их не поддаваться на провокации и сдержать военные амбиции.

После теракта в Пахалгаме, где были убиты 26 туристов, Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков. Пакистан все отрицает и требует международного расследования. Но обстановка накаляется: Индия приостановила ключевой водный договор, Пакистан закрыл воздушное пространство, обе страны отзывают дипломатов и проводят военные учения у границы.

На этом фоне 29 апреля Пакистан заявил, что располагает «достоверной разведкой» о готовящемся индийском ударе в течение 36 часов. Если Нью-Дели нанесет удар, то Исламабад пообещал «жесткий и решительный» ответ на любую агрессию. При этом ни одна из стран пока не говорила о применении ядерного оружия.

К миротворческим усилиям подключился и Пекин. Глава МИД Китая Ван И экстренно провел переговоры с пакистанским вице-премьером, подчеркнув, что эскалация не отвечает интересам сторон и угрожает региональной безопасности. Китай, как и США, выступает за сдержанность и дипломатическое урегулирование — тем более, что Пекин и сам контролирует часть Кашмира и имеет стратегическое партнерство с Пакистаном.

Вашингтон и Пекин, несмотря на соперничество, заняли схожую позицию: предотвратить конфликт любой ценой. Однако пока их миротворческие усилия не очень работают: Нью-Дели и Исламабад продолжают эскалацию, обмениваются угрозами и перебрасывают войска к границе.



