ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев запускает серийное производство ракет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране началась подготовка к серийному производству баллистических ракет «Сапсан»
Киев запускает серийное производство ракет
Украина приступила к подготовке массового производства баллистических ракет / Reuters
14 июня 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна приступила к подготовке массового производства баллистических ракет собственного производства. Речь идет о комплексе «Сапсан», также известном как «Гром-2».

«Ракеты «Сапсан» — это не сегодня, положительные испытания были гораздо раньше. Сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты. Когда, как, в каком количестве — я сказать не могу», — заявил он 13 июня в ходе общения с журналистами.

Зеленский также отметил, что руководство страны ранее провело ряд совещаний, посвященных различным аспектам военных разработок. В частности, обсуждались удары корректируемыми авиабомбами, применение беспилотников, использование оптоволоконных технологий, а также украинская ракетная программа.

В этот же день в Киеве прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди тем — обеспечение подразделений Вооруженных сил Украины, комплектация бригад и ход работ над ракетной программой.

По информации издания Obozrevatel, «Сапсан» — это оперативно-тактический ракетный комплекс, создаваемый украинской оборонной промышленностью. По неподтвержденным данным, ракета имеет дальность до 300 км и боевую часть массой около 480 кг.

Ранее директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сообщил, что в мае прошли успешные испытания ракеты. По его словам, снаряд якобы поразил российский военный объект на расстоянии 300 км. Он также заявил, что ракета развила скорость до 5,2 махов — примерно 6370 км/ч.

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