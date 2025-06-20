Президент США Дональд Трамп все чаще полагается на ограниченный круг доверенных лиц при обсуждении возможного военного вмешательства против Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Министерстве обороны и администрации.

Хотя глава Белого дома запрашивает мнения у различных собеседников, финальные решения он принимает в узком составе. В число ключевых советников входят вице-президент Джей Ди Венс, глава аппарата Сьюзи Уайлз, ее заместитель Стивен Миллер и госсекретарь Марко Рубио, который одновременно исполняет обязанности советника по нацбезопасности. Также значительную роль играет спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Источники NBC News отмечают, что из круга влияния вытеснены директор Национальной разведки Тулси Габбард и министр обороны Пит Хегсет. Габбард выступает против военных ударов по Ирану, а Хегсет, по утверждению источников, не участвует в текущем процессе принятия решений. Однако пресс-секретарь Минобороны Шон Парнелл опроверг это: «Министр ежедневно разговаривает с президентом и присутствовал в ситуационной комнате на этой неделе».

Из тех, кто все еще оказывает влияние, упоминаются председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, глава Центрального командования генерал Эрик Курилла и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

По данным источников, Трамп отказывается от структурированного анализа внешнеполитических и военных вариантов, предпочитая неформальные обсуждения и личные впечатления. Это ограничивает возможности чиновников высказывать сомнения и сдерживать эскалацию.

В СМИ также сообщалось, что доверие президента к Тулси Габбард могло ослабнуть из-за ее позиции по вторжению Израиля в Палестину. 19 июня Трамп уклонился от ответа на вопрос об участии США в ударах по Ирану, а позднее заявил, что решение по этому вопросу будет принято в течение двух недель.