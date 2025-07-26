Судно с гуманитарной помощью «Хандала» приблизилось на 97 морских миль к берегам Газы в попытке прорвать многомесячную израильскую блокаду, сообщил в субботу Французский депутат Европарламента Эмма Фурро.

Судно, отправившееся из Италии, везет детское питание, продукты и медикаменты для палестинцев, находящихся под израильской осадой. На борту находятся 21 безоружный гражданин, включая парламентариев, медиков и волонтеров.

Напряжение нарастает по мере приближения к цели. Израильский беспилотник Heron был замечен над судном в субботу, что вызвало опасения возможного перехвата израильскими силами.

Фурро, находящаяся на борту судна, написала в соцсети X, что они находятся менее чем в 180 километрах от Газы. «Мы только что прошли точку, где остановили «Мадлин». Осталась только одна ночь. Мы доберемся туда», — написала Фурро и призвала к солидарности с судном.

Депутат французского Национального собрания Габриэль Катала также находящаяся на борту, описала ситуацию как напряженную. «Начали появляться дроны. Если отключат Wi-Fi, могут случиться странные вещи. Не беспокойтесь о нас. Думайте о палестинцах», - сказала она.

Американская активистка Хувайда Арраф предупредила, что экипаж объявит голодовку, если израильские силы атакуют судно или помешают ему достичь Газы.

В последние месяцы Израиль неоднократно перехватывал суда с помощью для Газы в международных водах. В июне израильские силы захватили судно «Мадлин» и задержали 12 видных активистов. Месяцем ранее судно MV Conscience подверглось атаке дронов у берегов Мальты.

С 2 марта Израиль отказывается от соглашения о прекращении огня и обмене пленными с ХАМАС и держит пропускные пункты Газы закрытыми. Сотни грузовиков с помощью простаивают на границах.

Ситуация с голодом в эксклаве критическая. По данным Министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере 127 человек умерли от голода с октября 2023 года, включая 85 детей. Во вторник Всемирная продовольственная программа предупредила, что треть населения Газы несколько дней обходится без еды из-за продолжающейся израильской блокады.

Отвергая международные призывы к прекращению огня, израильская армия продолжает жестокое наступление на Газу с 7 октября 2023 года, в результате чего было убито более 59 700 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.