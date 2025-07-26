ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Израиль охотится на судно помощи
Гуманитарное судно «Хандала» приближается к Газе, израильские дроны ведут слежку за 21 активистом на борту
Израиль охотится на судно помощи
Судно с гуманитарной помощью «Хандала» / AA
26 июля 2025 г.

Судно с гуманитарной помощью «Хандала» приблизилось на 97 морских миль к берегам Газы в попытке прорвать многомесячную израильскую блокаду, сообщил в субботу Французский депутат Европарламента Эмма Фурро.

Судно, отправившееся из Италии, везет детское питание, продукты и медикаменты для палестинцев, находящихся под израильской осадой. На борту находятся 21 безоружный гражданин, включая парламентариев, медиков и волонтеров.

Напряжение нарастает по мере приближения к цели. Израильский беспилотник Heron был замечен над судном в субботу, что вызвало опасения возможного перехвата израильскими силами.

Фурро, находящаяся на борту судна, написала в соцсети X, что они находятся менее чем в 180 километрах от Газы. «Мы только что прошли точку, где остановили «Мадлин». Осталась только одна ночь. Мы доберемся туда», — написала Фурро и призвала к солидарности с судном.

Депутат французского Национального собрания Габриэль Катала также находящаяся на борту, описала ситуацию как напряженную. «Начали появляться дроны. Если отключат Wi-Fi, могут случиться странные вещи. Не беспокойтесь о нас. Думайте о палестинцах», - сказала она.

Американская активистка Хувайда Арраф предупредила, что экипаж объявит голодовку, если израильские силы атакуют судно или помешают ему достичь Газы.

В последние месяцы Израиль неоднократно перехватывал суда с помощью для Газы в международных водах. В июне израильские силы захватили судно «Мадлин» и задержали 12 видных активистов. Месяцем ранее судно MV Conscience подверглось атаке дронов у берегов Мальты.

С 2 марта Израиль отказывается от соглашения о прекращении огня и обмене пленными с ХАМАС и держит пропускные пункты Газы закрытыми. Сотни грузовиков с помощью простаивают на границах.

Ситуация с голодом в эксклаве критическая. По данным Министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере 127 человек умерли от голода с октября 2023 года, включая 85 детей. Во вторник Всемирная продовольственная программа предупредила, что треть населения Газы несколько дней обходится без еды из-за продолжающейся израильской блокады.

Отвергая международные призывы к прекращению огня, израильская армия продолжает жестокое наступление на Газу с 7 октября 2023 года, в результате чего было убито более 59 700 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

СвязанныеTRT Global - Как Израиль превратил Газу в лагерь смерти
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us