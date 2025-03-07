«В Украине сейчас практически некому реально воевать», — эти тревожные слова бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отражают катастрофическую реальность, с которой столкнулась его страна. Сегодня Украина оказалась в критическом положении: администрация президента США Дональда Трампа приостановила военную помощь, и по оценкам экспертов, запасов вооружения хватит максимум на шесть месяцев. Судьба страны висит на волоске.

Драма в Овальном кабинете

Дипломатия — искусство тонкое. Но то, что произошло в конце февраля в Белом доме, трудно назвать дипломатией. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом превратилась в публичную перепалку, едва не переросшую в рукоприкладство. То, что начиналось как стандартный обмен мнениями, быстро переросло в беспрецедентный публичный конфликт.

Трамп и Вэнс, не стесняясь в выражениях, давили на Зеленского, требуя от него немедленно согласиться на прекращение огня — на любых условиях. Сцена была настолько шокирующей, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, присутствовавший в Вашингтоне днем ранее, немедленно созвал экстренный саммит европейских стран НАТО в Лондоне.

После необычных сцен в Белом доме, когда Владимир Зеленский подвергся словесным оскорблениям со стороны Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, у участников саммита однозначно появилось ощущение срочности.

Для Трампа этот эмоциональный взрыв не был спонтанным. Президент США давно точил зуб на украинского коллегу и не скрывал своего отношения в своих заявлениях и публикациях. Он не простил Зеленскому отказ «найти компромат» на семью Байденов в 2019 году — эпизод, который привел к первому импичменту Трампа. А теперь к этому добавилось раздражение «упрямством» украинского президента в вопросе предложенной сделки по минеральным ресурсам и его «неуважением» при конфронтации с Вэнсом.

Шесть месяцев до критической точки

Последствия не заставили себя ждать. Администрация Трампа приостановила поставки военной помощи Украине и, что, возможно, еще хуже, перестала делиться разведывательной информацией. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф открыто заявил об этом в интервью Fox Business Network, отметив, что пауза «исчезнет», если Зеленский проявит больше готовности работать над планом Трампа по прекращению огня с Россией.

Федор Вениславский, член комитета по обороне украинского парламента, оценивает, что запасов оружия в стране хватит всего на шесть месяцев после решения Трампа приостановить поставки военной техники.

«Украина определенно имеет запас прочности примерно на шесть месяцев даже без систематической помощи со стороны Соединенных Штатов, но это будет, конечно, гораздо сложнее», — сказал Вениславский.

Один солдат на передовой сказал, что украинские военные, возможно, смогут продержаться «может быть, шесть месяцев» после прекращения американской помощи, добавив, что цена этого решения будет «измеряться жизнями».

Но даже эти прогнозы могут быть слишком оптимистичными. Одно можно сказать наверняка: после четырех месяцев украинские силы неизбежно начнут слабеть, поскольку им будет критически не хватать боеприпасов и техники для восполнения понесенных потерь.

Правда Залужного

В этом контексте особенно примечательно звучат недавние высказывания бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ныне занимающего пост посла Украины в Великобритании.

Выступая в Украинском католическом университете, Залужный назвал «критическим» количество потерь украинской армии на нынешнем этапе войны.

«Посчитайте, что такое 50 тыс. [убитых] из 5,5 миллиона стоящих на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Какую, мне кажется, мы вряд ли перейдем», — сказал бывший главком.

По его словам, в Украине сейчас «практически некому реально воевать», так как страна потеряла около 50 тыс. убитыми и более 300 тыс. ранеными.

Эти цифры близки к тем, что озвучил президент Зеленский в начале февраля 2025 года. По его данным, с начала полномасштабной войны погибли 45 100 военных, 390 тыс. получили ранения.

Залужный считает, что Россия также несет значительные потери, которые приближаются к критическому пределу. По его данным, Россия потеряла 250 тыс. человек погибшими.

«Это не значит, что они не могут пойти сетками половить [мужчин], отправить на фронт. Могут. Они даже могут их красиво строем повести на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они [эти солдаты] воевать? Это другое дело», — заметил Залужный.

Европа: между амбициями и реальностью

Может ли Европа заменить американскую помощь? На экстренном саммите в Лондоне европейские лидеры выразили «широкое согласие» с тем, что Европа должна взять на себя ответственность за обеспечение и защиту справедливого мирного соглашения для Украины. Но конкретных деталей предложено не было.

«Европа не может полностью заменить американскую помощь», — сказал в прошлом месяце бывший заместитель начальника Генерального штаба Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Из почти всей многомиллиардной военной помощи, которую союзники предоставили Украине с начала боевых действий в феврале 2022 года до конца прошлого года, почти половина поступила из Соединенных Штатов, согласно данным Кильского института мировой экономики.

Американская доля со временем уменьшилась, поскольку оборонная промышленность в Украине и Европе ускорила производство. По недавним оценкам Королевского объединенного института оборонных исследований, аналитической группы, связанной с британскими военными, только около 20 процентов военной техники, в настоящее время поставляемой Украине, поступает из Соединенных Штатов.

«Но эти 20 процентов являются самыми смертоносными и важными, — сказал Малкольм Чалмерс, заместитель генерального директора института. Украина не рухнет внезапно без американского оружия, прогнозирует г-н Чалмерс. — Эффект будет накапливаться».

Как будто этого недостаточно, недавно возникли опасения, что Украина потеряет доступ к спутниковой интернет-системе Starlink, которая обеспечивает военную связь и принадлежит Илону Маску, близкому союзнику Трампа.

Starlink стал жизненно важным элементом для Украины, обеспечивая связь как для гражданского населения, так и для военных. Потеря доступа к этой системе могла бы серьезно подорвать способность Украины координировать свои действия на поле боя.

Перезагрузка украинской оборонной промышленности

Украина сама активно наращивает производство дронов и артиллерийских систем отечественного производства и планирует потратить 26% своего бюджета на оборону в этом году.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль настаивал на этой неделе в социальных сетях, что «конечно, наши военные, правительство обладают возможностями, инструментами для поддержания ситуации на линии фронта». Но он не раскрыл, что осталось в запасах Украины, вероятно, чтобы не показать уязвимости перед Россией.

Шмыгаль сказал, что Украина сможет выпускать достаточно артиллерии для себя к концу этого года и что она производит собственные бронетранспортеры и противотанковое оружие. В прошлом году Украина построила более миллиона дронов с камерами для видов от первого лица и намерена увеличить производство в 2025 году.

Сообщается также, что Украина пытается производить системы противовоздушной обороны, такие же совершенные, как американская система Patriot, которая может перехватывать баллистические ракеты. Каждая система Patriot — состоящая из ракет-перехватчиков, пусковых установок, радара и командного центра — может стоить 1 млрд долларов и строиться до двух лет.

Что дальше?

Главный вопрос, который все чаще задают аналитики и политики: обречена ли теперь Украина? Без военной помощи США Киев, вероятно, окажется вынужденным принять невыгодное соглашение о прекращении огня с Россией. Такой исход может повлечь за собой не только потерю контроля над пятой частью территории страны, но и отказ от стратегической цели вступления в НАТО.

Еще более тревожно для Украины и то, что некоторые союзники теперь могут решить сократить свою собственную помощь, рассуждая, что без американской поддержки «это проигранное дело».

Вряд ли прекращение помощи в области безопасности приблизит достижение благоприятного итога мирных переговоров для Украины. Скорее, это ослабит и без того, выражаясь языком Трампа, не самые сильные «карты» Киева и подорвет переговорную позицию Украины с Россией.

***

В абсолютной тишине ночи украинский боец всматривается в линию горизонта через прицел. Он знает, что может рассчитывать только на себя и своих товарищей. Запасы боеприпасов скудны, подкрепления нет. Всего за несколько километров от его поста российские войска медленно наращивают силы, зная, что время теперь на их стороне.

Шесть месяцев — таков предельный срок, отведенный Украине судьбой и геополитикой. Шесть месяцев, чтобы найти новый путь к выживанию или принять условия, которые еще недавно казались немыслимыми. А пока в Вашингтоне равнодушно разводят плечами и думают о «редкоземельных металах», восход солнца над Донбассом продолжает окрашивать небо в кроваво-красный цвет.