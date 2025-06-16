ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Почему Иран выступает против ядерного оружия?
Президент Пезешкиан подчеркнул: у Тегерана нет планов обзавестись ядерной бомбой, несмотря на обвинения Израиля
Почему Иран выступает против ядерного оружия?
Президент Ирана Масуд Пезешкиан / Reuters
16 июня 2025 г.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что ядерному оружию не место в будущем страны. Выступая в парламенте 16 июня, политик решительно отверг заявления Израиля и США о том, что Тегеран якобы втайне работал над созданием ядерной бомбы.  

Пезешкиан подчеркнул, что для Ирана это принципиальный вопрос — страна категорически отказалась от планов создать атомное оружие больше 20 лет назад. По словам президента, религиозный запрет на разработку оружия массового поражения, введенный верховным лидером Али Хаменеи в 2003 году, остается в силе.

«Позиция государства абсолютно ясна, — заявил Пезешкиан. — Мы не стремимся к ядерному оружию. Любой, кто выступает за это, не имеет места в политике Ирана».

В то же время президент настаивал на праве Тегерана использовать ядерную энергию в мирных целях и развивать научные исследования, подчеркнув, что это —неотъемлемое право суверенной нации. 

«Иранский народ заслуживает выгоды от мирного атома. Это наше законное право, и мы готовы защищать его даже силой», — добавил политик.

Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным объектам Ирана в провинции Исфахан и в Тегеране. Израиль утверждает, что цель атаки — не допустить создания иранской ядерной бомбы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран был в шаге от того, чтобы создать сразу девять боеголовок в ближайшие месяцы.

Иран это обвинение отвергает.

На фоне конфликта поступают противоречивые сведения о разрушениях на ядерном объекте в Натанзе. Израильские источники CNN заявляют, что часть подземной инфраструктуры могла обрушиться. Однако Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что повреждения незначительные. 

Глава агентства Рафаэль Гросси 16 июня добавил, что отключение электричества могло повредить центрифуги, но признаков прямого удара по подземному залу не зафиксировано.


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