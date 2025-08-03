Восемь стран ОПЕК+ — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — по итогам встречи 3 августа договорились нарастить нефтедобычу в сентябре на 548 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится в заявлении организации.

Решение принято на фоне «стабильных перспектив мировой экономики» и «благоприятных рыночных условий», подтверждением чему участники назвали «низкие запасы нефти». Эти условия позволили странам завершить выход из добровольных ограничений на 2,2 млн баррелей в сутки на год раньше запланированного срока. Ранее речь шла о постепенном отказе от ограничений к сентябрю 2026 года.

Согласно опубликованной таблице, Россия сможет увеличить добычу до 9,449 млн баррелей в сутки (без учета компенсационных планов), Саудовская Аравия — до 9,978 млн, Ирак — до 4,220 млн, ОАЭ — до 3,375 млн, Кувейт — до 2,548 млн, Казахстан — до 1,550 млн, Алжир — до 959 тыс., Оман — до 801 тыс.

Агентства Bloomberg и Reuters ранее сообщали о предстоящем увеличении добычи. По информации Reuters, на фоне переговоров большую роль сыграли геополитические факторы, в частности — давление президента США Дональда Трампа на Индию.

Вашингтон требует от Нью-Дели отказаться от закупок российской нефти в рамках стратегии «усадить Москву за стол переговоров с Украиной». В конце июля Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на индийские товары и предупредил об экономических «штрафах» за сотрудничество с Россией.