В Японии наблюдается значительный рост мусульманского населения. По данным исследования профессора-эмерита Хирофуми Танады из Университета Васэда, к концу 2023 года в стране проживало около 350 000 мусульман, включая японских граждан. Эта цифра более чем утроилась с 2005 года, когда мусульман насчитывалось всего около 100 000.

Как пишет Nikkei, Япония учится приспосабливаться к растущему мусульманскому населению, поскольку все больше полагается на иностранных граждан для решения проблемы нехватки рабочей силы. Стареющее и сокращающееся население привело к смягчению традиционно строгой иммиграционной политики страны.

Однако мусульмане, преимущественно из Индонезии, сталкиваются с трудностями в поиске мечетей для молитвы, а халяльная пища встречается редко.

«Большинство японцев не имеют представления об исламе», — рассказала эксперт Хизуру Мики из Университета Соай. Япония также испытывает трудности с интеграцией мусульман в систему здравоохранения и образования.

31 марта в обычно тихом жилом районе токийского квартала Мэгуро разносились молитвы на арабском языке. Накануне вечером закончился Рамадан, и толпы индонезийских мусульман, живущих в Большом Токио и за его пределами, стекались в индонезийскую школу, в комплекс которой входит и мечеть.

«Здесь было больше людей, чем ожидалось, и нам было трудно найти место», — поделился один из присутствующих.

По словам Мухаммада Аль Аулы, советника-министра посольства Индонезии в Токио, комплекс посетили около 6 500 человек в период с раннего утра до полудня. Одной-двух молитвенных сессий было недостаточно, все места были заняты, на каждую молитву приходило около 1 000 человек.

Индонезийская община в Японии растет особенно быстро: к концу 2024 года в стране проживало около 200 000 выходцев из этой страны Юго-Восточной Азии. Это на 34% больше, чем годом ранее, и примерно вдвое больше, чем двумя годами ранее. Многие из них работают в сфере ухода за пожилыми людьми, строительстве и рыболовстве.

Учитывая, что почти 90% населения Индонезии — мусульмане, по оценкам, в Японии проживает около 180 000 индонезийских мусульман, что составляет примерно половину всех мусульман в стране.

При быстром росте числа индонезийских мусульман поиск мест для групповых молитв становится проблемой. Индонезийский школьно-мечетный комплекс проводил молитвы после Рамадана каждый год, но на этот раз стало ясно, что помещение будет слишком маленьким. Поэтому официальные лица рассматривали альтернативное место — парк Касай Ринкай на набережной.

Их запрос был отклонен столичным правительством Токио, правила которого не разрешают проведение религиозных мероприятий в общественных парках. «Парки предназначены для отдыха и рекреации, а массовые молитвы не соответствуют этому стандарту», — заявил чиновник из Токио.

По мере того как Япония продолжит привлекать иностранных рабочих, ее мусульманское население будет расти. Но страна все еще далека от того, чтобы стать мультикультурным обществом, полностью приспособленным для мусульман, чьи религиозные и повседневные обычаи контрастируют с японскими.