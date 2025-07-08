В начале июля Украина оказалась в тяжелом положении — США внезапно остановили поставки оружия Киеву. Значимой потерей для обороны страны стали американские системы ПВО Patriot — они могут перехватывать российские баллистические ракеты. Также до фронта не дошли 155-мм снаряды, авиаракеты Hellfire, реактивные системы GMLRS, ракеты Stinger.

В Белом доме версию о заморозке военной помощи опровергают. Американский президент Дональд Трамп пояснял: шаг связан с необходимостью провести ревизию складских запасов Пентагона. Тем не менее факты говорят об обратном: оружие в Украину не поступает, а самолеты, направлявшиеся с грузом, были развернуты в воздухе по поступившему приказу.

Этой заминкой воспользовалась Россия. В ночь на 4 июля армия РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой. Массированная атака продолжалась почти до пяти часов утра. По последним данным, три человека погибли. В результате обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура столицы.

Сказать однозначно, повлияла ли именно эта атака на решение президента США, сложно. Однако спустя несколько дней Трамп изменил позицию — в Белом доме вновь заявили о намерении отправить Украине вооружения.

«Нам нужно это сделать. Нужно, чтобы они могли защищаться. По ним сейчас очень сильно бьют. Нам придется отправить еще оружие, да — оборонительного характера в основном. Но по ним очень-очень сильно бьют. Столько людей погибает в этой заварухе», — пояснил смену курса президент.

Заявления американского лидера раскритиковали в России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам: «Очевидно, что поставки (вооружений — ред.) продолжаются, нам это понятно. Очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружениями. Эти действия, скорее, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию».

Всего с начала войны объем помощи Украине достиг $123,3 млрд, подсчитали ранее аналитики Кильского института мировой экономики (Германия). К апрелю 2025 года военные поставки составили $69,5 млрд, финансовая поддержка — $50,1 млрд, гуманитарные грузы — $3,7 млрд. Отмечается, что с мая по начало июля 2025 года новые поставки не осуществлялись.

Неожиданные причины

Политолог Алексей Якубин в разговоре с TRT на русском предположил, что решение о приостановке поставок вооружения рассматривалось Трампом в качестве прелюдии к последующему разговору с российским президентом Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран действительно провели телефонные переговоры 3 июля, которые продолжались около часа. По их итогам Трамп заявил, что недоволен Путиным — в РФ признались, что не собираются отказываться от поставленных целей в Украине.

«В окружении Трампа рассчитывали, что Кремль воспримет паузу в поставках как сигнал: мол, США готовы на определенные шаги навстречу. Предполагалось, что это создаст более благоприятные условия для диалога, и сам звонок пройдет так, как хотел Трамп. Но в российской логике этот шаг воспринялся как расширение рамок допустимого», — говорит TRT на русском эксперт.

Трамп оказался в сложном положении, продолжает собеседник агентства: «Он не мог проигнорировать масштабный обстрел Киева и других украинских городов. Внутри США тоже началась реакция — ему начали публично задавать вопросы: кто принял это решение, как оно было согласовано, что за этим стоит. И именно в этом контексте, как мне кажется, Трамп принял решение о возобновлении части поставок».

На изменение позиции Белого дома косвенно могло повлиять наводнение в Техасе, говорит TRT на русском политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. В начале июля ливни спровоцировали резкий подъем воды в реках. В результате стихийного бедствия погибли более ста человек.

«Люди не были предупреждены о катастрофическом наводнении, уровень воды поднялся за час на восемь метров. Погибли семьи, дети. И это трагедия, которую, безусловно, будут связывать с действиями Трампа. А тут еще и Украина. Если она проиграет — это также припишут республиканцу», — поясняет политолог.

Украина может усугубить положение Трампа, в том числе на фоне его обещаний обеспечить мир за 24 часа. «Такие вещи всегда заканчиваются разочарованием, — предупреждает Золотарев. — А впереди — промежуточные выборы в Конгресс, которые, по традиции, действующий президент обычно проигрывает. Для Трампа это риск остаться без большинства в обеих палатах и фактически превратиться в «хромую утку» на второй половине срока».

Глобальный подход

В замороженном пакете помощи находились не только тысячи 155-мм снарядов — ключевого компонента украинской артиллерии, — но и значительная часть оборонительного вооружения: ракеты для систем Patriot, переносные зенитные комплексы Stinger, а также ракеты «воздух–воздух» для истребителей F-16.

«Именно об этих компонентах сейчас говорит Трамп, — подчеркивает политолог Андрей Золотарев в разговоре с TRT на русском. — Он дает понять, что готов возобновить поставки, но ограничиться средствами сугубо оборонительного назначения: системами ПВО, средствами противодействия дронам-камикадзе. Но без ракет средней дальности, высокоточных авиабомб и артиллерии для наступательных операций».

При этом делать окончательные выводы пока рано — конкретных решений не озвучено. «Трамп известен непостоянством: сегодня он говорит одно, завтра — другое. Но то, что Украина для него не в приоритете, уже очевидно. И это создает пространство для действий Москвы: отсутствие четкой линии со стороны Вашингтона дает Путину карт-бланш для наступательных операций, в том числе комбинированных ударов по украинским городам», — продолжает эксперт.

По его словам, даже внутри Республиканской партии пауза в поставках вызвала раздражение. Вспоминаются исторические параллели: отказ от помощи Чан Кайши — бегство на Тайвань, сворачивание поддержки Южного Вьетнама — падение Сайгона, афганский сценарий с президентом Гани и триллионом долларов, завершившийся эвакуацией в режиме хаоса.

Но за конкретным решением стоит и более широкая логика. Приостановка помощи — часть стратегической установки, которая все явственнее проявляется в действиях команды Трампа.

«Это изоляционистская политика. Подобное уже случалось в истории: за два дня до того, как вермахт вошел в Париж, премьер-министр Франции писал Рузвельту с просьбой о помощи. В ответ — молчание. Тогда изоляционисты доминировали в американской политике, и Рузвельт не мог их переубедить. В итоге произошло то, что произошло: четыре года спустя США вместе с частями де Голля вошли в Париж», — напоминает аналитик.

Сегодня команда Трампа исходит из схожей логики, продолжает эксперт: «Война в Украине — не их война. Приоритетом для них остается Тихоокеанский регион и противостояние с Китаем. Это стратегическое видение, которое все чаще реализуется в виде конкретных решений — в том числе таких, как пауза в поддержке Киева».