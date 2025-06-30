По данным израильской газеты Haaretz, почти 100 000 палестинцев — около 4% населения сектора Газа — погибли в результате израильской войны против эксклава. Эта цифра превышает официальные данные Минздрава Газы и включает в себя погибших не только от израильских атак, но и от голода, болезней и краха системы здравоохранения.

В исследовании, на которое ссылается Haaretz, под руководством эксперта по смертности в конфликтах профессора Майкла Спагата, говорится, что к январю 2025 года более 75 000 человек погибли насильственной смертью — в основном от израильских боеприпасов.

Более половины жертв — женщины и дети. Это делает конфликт в Газе одним из самых смертоносных в XXI веке по числу погибших мирных жителей и доле населения, уничтоженного войной.