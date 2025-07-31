ПОЛИТИКА
Трамп запретил Европе покупать российский газ?
Президент США потребовал от ЕС полностью перейти на американский сжиженный газ
Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен / Reuters
31 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Евросоюза отказаться от закупок российских энергоносителей и полностью перейти на американский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники в США.

По данным издания, на этой неделе на встрече в Вашингтоне Трамп заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что дальнейшее продвижение торгового соглашения возможно только в случае, если Европа изменит свою энергетическую политику. 

«Главной целью Трампа было заставить Европу отказаться от российской энергии и перейти исключительно на СПГ из США», — рассказал один из американских чиновников.

Изначально, по словам источников, Трамп настаивал на обязательствах по закупке американского СПГ на сумму $1 трлн в течение предполагаемого второго срока. После обсуждений стороны сократили сумму до $750 млрд, или примерно $250 млрд в год.

Однако эксперты сочли такие объемы поставок нереалистичными. Чтобы достичь этих показателей, США пришлось бы перенаправить почти весь экспорт СПГ в Европу и нарастить производственные мощности на 50%, что, по мнению аналитиков, невозможно в краткосрочной перспективе. Кроме того, в странах ЕС отсутствует необходимая инфраструктура для приема таких объемов.

Politico отмечает, что ЕС пришлось бы в три раза увеличить импорт из США, отказавшись от альтернативных поставщиков, включая тех, кто предлагает более выгодные цены — например, от Катара, Азербайджана и Казахстана.

Издание не приводит, согласилась ли фон дер Ляйен пойти на условия Трампа. Критики предупреждают: требования Трампа могут подорвать энергетическое партнерство между США и ЕС, которое укрепилось после начала полномасштабного конфликта в Украине в 2022 году. Тогда экспорт американского СПГ в Европу достиг $20,3 млрд, что составило более половины всех поставок США. Однако в качестве протеста сейчас Брюссель может минимизировать закупки американского СПГ, допускают собеседники Politico.

