ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турция требует места в европейской обороне
Президент Эрдоган на встрече с Макроном призвал включить не-членов ЕС в новую архитектуру безопасности Европы
Турция требует места в европейской обороне
Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган / AA
25 июня 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках саммита НАТО в Гааге, в ходе которой призвал к включению стран, не являющихся членами ЕС, в новую европейскую архитектуру безопасности и обороны. Турецкий лидер подчеркнул, что такой подход принесет пользу альянсу.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, Эрдоган заявил, что Турция и Франция продолжат работу по дальнейшему развитию двусторонних отношений. Он отметил важность рассмотрения отношений между Турцией и Европейским союзом с долгосрочной и стратегической точки зрения.

По региональным вопросам турецкий президент выразил удовлетворение достигнутым перемирием между Израилем и Ираном, подчеркнув необходимость скорейшего превращения фактического положения в постоянное спокойствие. Относительно Газы Эрдоган отметил, что гуманитарный кризис продолжает нарастать, и подчеркнул важность скорейшего достижения там постоянного перемирия.

Касаясь сирийского вопроса, Эрдоган заявил, что Сирия осторожно действует в вопросе сохранения дистанции от региональных конфликтов. Он подчеркнул важность того, чтобы Израиль понял, что путь к обеспечению собственной безопасности лежит через стабильность соседей.

Турецкий лидер выразил готовность продолжать сотрудничество с Францией по широкому спектру двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us