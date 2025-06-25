Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках саммита НАТО в Гааге, в ходе которой призвал к включению стран, не являющихся членами ЕС, в новую европейскую архитектуру безопасности и обороны. Турецкий лидер подчеркнул, что такой подход принесет пользу альянсу.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, Эрдоган заявил, что Турция и Франция продолжат работу по дальнейшему развитию двусторонних отношений. Он отметил важность рассмотрения отношений между Турцией и Европейским союзом с долгосрочной и стратегической точки зрения.

По региональным вопросам турецкий президент выразил удовлетворение достигнутым перемирием между Израилем и Ираном, подчеркнув необходимость скорейшего превращения фактического положения в постоянное спокойствие. Относительно Газы Эрдоган отметил, что гуманитарный кризис продолжает нарастать, и подчеркнул важность скорейшего достижения там постоянного перемирия.

Касаясь сирийского вопроса, Эрдоган заявил, что Сирия осторожно действует в вопросе сохранения дистанции от региональных конфликтов. Он подчеркнул важность того, чтобы Израиль понял, что путь к обеспечению собственной безопасности лежит через стабильность соседей.

Турецкий лидер выразил готовность продолжать сотрудничество с Францией по широкому спектру двусторонних, региональных и глобальных вопросов.