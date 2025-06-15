Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов заключить соглашение, гарантирующее отказ от создания ядерного оружия, но не допустит ограничения на право вести ядерные исследования в мирных целях. По словам министра, Иран рассматривает атомную бомбу как запрещенную с точки зрения своих моральных и религиозных принципов.

Аракчи подчеркнул, что если целью договора будет лишение Ирана «законных ядерных прав», то страна не примет такое соглашение. Он также заявил, что удары по Израилю со стороны Ирана будут прекращены в случае, если израильские атаки прекратятся. Министр подчеркнул, что удары Израиля, включая атаку по газовому месторождению South Pars, были направлены на срыв шестого раунда переговоров с США, намеченного на 15 июня.

Иранский дипломат также сообщил, что Тегеран получил сообщения от США о непричастности к израильской операции, но считает эти заявления недостаточно убедительными. Аракчи призвал Вашингтон публично осудить удары по иранским ядерным объектам, если США действительно не были к ним причастны и хотят сохранить репутацию честного посредника.

Иран также заявил, что не хочет расширения конфликта на соседние страны, если только на это не вынудят внешние обстоятельства. Однако, по словам Аракчи, если агрессия со стороны Израиля продолжится, Иран будет продолжать отвечать в рамках самообороны.

В марте Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое ядерное соглашение в течение 60 дней. Срок истек в ночь на 13 июня, когда Израиль нанес серию массированных ударов по иранской территории. Трамп позже заявил, что США не участвовали в операции, но знал о ней заранее и полагает, что атака может подтолкнуть Иран к более «серьезным» переговорам.