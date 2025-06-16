ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Израиль преследует «широкие и зловещие цели»
Турецкий лидер раскритиковал нападение Израиля на Иран под предлогом удара по ядерным объектам и призвал к дипломатическому урегулированию конфликта
Президент Эрдоган: Израиль преследует «широкие и зловещие цели»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением к нации после заседания Кабинета министров / Anadolu Agency
день назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к дипломатическому урегулированию израильско-иранского конфликта, осудив действия Тель-Авива. Выступая 16 июня после заседания кабинета министров, он заявил, что Анкара ведет активные переговоры для деэскалации. «С пятницы как я лично, так и наш министр иностранных дел ведем активную дипломатическую деятельность с целью прекращения конфликта между Израилем и Ираном», — отметил Эрдоган.

«С каждым днем становится очевиднее, что нападение Израиля, предпринятое под предлогом удара по ядерным объектам Ирана, преследует гораздо более широкие и зловещие цели», — сказал он. Анкара настаивает на мирном решении: «Мы с самого начала отстаивали позицию, что споры вокруг ядерной программы Ирана должны решаться за столом переговоров, и сегодня наша позиция остается неизменной».

Президент раскритиковал Израиль за агрессию в Газе и Иране. «Каждый шаг, предпринимаемый в нашем регионе без учета реальности, ведет к новым катастрофам. Такие катастрофы, как правило, завершаются падением тиранов, — заявил Эрдоган.

«Израиль, который превратил Газу в руины и демонстрирует агрессию ко всем странам региона, возможно и осознает масштаб своих ошибок, но к тому времени все будет упущено безвозвратно». Президент Турции предупредил: «Каждым актом насилия, каждой пролитой каплей крови, каждым преступлением против человечности Израиль подвергает риску собственное существование и будущее своего народа».

На фоне войн в регионе, включая российско-украинский конфликт, президент Эрдоган отметил успехи Турции в оборонной промышленности. Он сообщил о сделке по экспорту истребителя KAAN в Индонезию за 15 миллиардов долларов.

«С гордостью заявляю, что самый трудный этап уже остался позади. Эти продукты, вошедшие в наш арсенал, теперь готовы к серийному производству. Наш национальный истребитель KAAN — один из лучших примеров этого», — заявил президент, отметив, что за 23 года Турция стала лидером в области беспилотников: «Сегодня мы сильнее, чем вчера, и, если на то будет воля Аллаха, завтра станем еще сильнее, чем сегодня».

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