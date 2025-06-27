Украинцы, бежавшие в Великобританию от войны, теперь получают отказы в предоставлении убежища или продлении вида на жительство, пишет Guardian. Министерство внутренних дел королевства утверждает, что возвращение на родину безопасно — даже для тех, кто прибыл из зон активных боевых действий на востоке Украины.

Юридическая фирма Sterling Law сообщает, что получает подобные дела каждую неделю. Среди заявителей — матери-одиночки, люди с инвалидностью и дети, родившиеся в Великобритании. Им отказывают, ссылаясь на то, что они могут переехать в «более безопасные» регионы Украины, такие как Киев или запад страны.

«Эта политика оторвана от реальности», — говорит адвокат Галина Семчак.

По ее словам, «Украина ежедневно подвергается атакам, люди сталкиваются с бомбежками, насильственным призывом в армию и разлукой с семьей‎»‎. Однако министерство считает, что все это допустимо — и отказывает в убежище.

Семчак осудила обновленные в январе рекомендации МВД, по которым некоторые регионы Украины теперь считаются «в целом безопасными». После этих изменений, говорит адвокат, количество отказов резко возросло.

Один из ее клиентов, Александр Збицкий, бежал из Одессы с женой и маленьким сыном в 2022 году. Он потерял всех близких — кто-то погиб на фронте, кто-то умер из-за отсутствия медицинской помощи. Пока рассматривалась его заявка, ракетный удар рядом с его домом унес жизни пятерых человек. Несмотря на это, в убежище ему отказали.

Збицкий боится быть мобилизованным, если вернется. Его восьмилетний сын говорит лучше по-английски, чем по-украински, и уже привык к жизни в Британии.

«Мы травмированы. Жена нуждается в лечении. Сын адаптировался. Мы просто хотим жить в безопасности», — признался беженец.

Эксперты из Совета по делам беженцев считают, что британская политика не учитывает хаос и угрозы, продолжающиеся в Украине. Все это попытка премьера Кира Стармера продвигать жесткую антииммигрантскую политику — однако под удар попали только украинцы.



