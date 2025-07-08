Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест верховного лидера Талибана Хибатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда Абдула Хакима Хаккани. Их обвиняют в «преступлениях против человечности» и «систематическом преследовании по признаку пола» после возвращения Талибана к власти в Афганистане.

Палата предварительного производства МУС заявила, что существует достаточная база считать, что Ахундзада и Хаккани «совершили преступление против человечности в форме преследования», отдавая приказы, поощряя или инициируя политику дискриминации, направленную против женщин, девочек и других лиц, чьи взгляды на гендерную идентичность или самовыражение расходятся с идеологией Талибана.

По мнению суда, с 15 августа 2021 года, когда Талибан захватил власть, по крайней мере до 20 января 2025 года, в стране происходили «широкомасштабные и систематические нарушения фундаментальных прав и свобод».

Как указано в материалах, «руководство Афганистана реализовало политику, которая серьезно лишила женщин и девочек базовых прав», включая доступ к образованию, свободу передвижения, выражения мнения, частной и семейной жизни, свободу совести и вероисповедания.

Кроме того, по мнению МУС «преследованию подвергались и те, кто считался союзниками женщин и девочек», что квалифицируется как политически мотивированное давление.

Формулировка «гендерное преследование» охватывает не только акты насилия, но и системные, институциональные формы вреда, утверждает суд.

По данным палаты, даже лица, которые «воспринимались как пассивно несогласные с политикой Талибана», также подвергались преследованию. Эти действия были частью официальной государственной политики, считают в Гааге.

Изначально ордера были выданы 31 января 2024 года в закрытом режиме. Однако сейчас суд решил рассекретить информацию, чтобы «предотвратить продолжение преступлений» и «обеспечить интересы правосудия».