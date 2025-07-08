ПОЛИТИКА
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Если нельзя Ирану — нельзя и Израилю
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Запад применяет двойные стандарты в отношении ядерной программы Ирана и действий Израиля
Если нельзя Ирану — нельзя и Израилю
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим / Reuters
8 июля 2025 г.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обвинил западные страны в лицемерии по вопросам нераспространения ядерного оружия, осудив их политику в отношении Ирана и Израиля. Его слова прозвучали в интервью телеканалу France 24.

Он выразил недовольство ударами по иранским ядерным объектам, нанесенными США и Израилем, назвав их «ошибочным решением».

«Я был не в восторге от этой ситуации. Атаки на Иран — это ошибочное решение. Мы приветствуем шаги к перемирию», — заявил он.

Анвар Ибрагим подчеркнул, что единственным путем к прогрессу остаются дипломатические переговоры. Он отметил: «Если мы говорим «нет» Ирану, то должны говорить «нет» и Израилю. Почему применяются двойные стандарты?»

По его словам, требования к Тегерану отказаться от ядерной программы лишены логики и справедливости.

«Лицемерие и противоречия стали слишком очевидными, и люди больше не готовы их принимать», — сказал он.

Касаясь ситуации в Газе, премьер Малайзии напомнил, что израильско-палестинский конфликт начался задолго до 7 октября 2023 года. Он обвинил западные страны в том, что они десятилетиями игнорировали страдания палестинцев, и подчеркнул, что справедливое решение возможно только в рамках многосторонних переговоров.

Анвар Ибрагим сообщил, что Малайзия ведет обсуждение условий перемирия с представителями ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США.

Комментируя войну в Украине, премьер также призвал к мирному урегулированию конфликта.

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