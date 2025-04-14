В десятках городов Турции прошли массовые акции солидарности с народом Палестины и протеста против продолжающихся атак Израиля на сектор Газа.

В Стамбуле Фонд гуманитарной помощи İHH организовал крупное шествие под лозунгом «Газа умирает! Поднимайся!». Тысячи человек прошли от площади Баязит до мечети Айя-София, скандируя «Израиль — убийца» и размахивая турецкими и палестинскими флагами.

Глава İHH Бюлент Йылдырым в своем выступлении обвинил Израиль в разрушении больниц, гибели мирных жителей и журналистов. Он заявил, что «день гнева» стал ответом на страдания детей Газы, призвал к бойкоту израильской продукции и подчеркнул важность единства исламского мира.

В Анкаре члены платформы ANFİDAP устроили акцию перед посольством США. Демонстранты осудили Израиль, обвинили его в применении фосфорных бомб и нарушении «всех красных линий», а также потребовали международного осуждения геноцида в Газе.

В Гиресуне акции завершились молитвами и чтением Корана. Депутат от Партии справедливости и развития (AK Parti) Назым Эльмас отметил, что участники собрались, чтобы «погасить пламя Газы».

В Байбурте демонстранты прошли от Часовой башни до парка Шехит Нусрет. Протестующие напомнили о более чем 50 тыс. погибших и полном разрушении инфраструктуры Газы.

В Орду шествие организовала Платформа поддержки Палестины. Представитель Шенол Варол назвал происходящее в Газе «преступлением против человечности» и призвал привлечь виновных к ответственности.

В Ризе участники акции прошли от мечети «Сахиль» до площади 15 июля. Абдулгани Бозкурт заявил, что Турция «восстала» против несправедливости Израиля.

В Кахраманмараше шествие организовала Платформа гражданского общества. Выступавший Аднан Алагез обвинил Израиль в нарушении перемирия и убийствах мирных жителей. Участники потребовали немедленного прекращения огня.

Акции сопровождались призывами к бойкоту израильской продукции, осуждением союзников Израиля и лозунгами в поддержку палестинского сопротивления.