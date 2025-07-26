Германия передала Украине три зенитных ракетных комплекса Patriot. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди западных чиновников. Поставка состоялась в рамках новой схемы, инициированной президентом США Дональдом Трампом: американское оружие оплачивают европейские страны, а затем оно передается Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что рассчитывает получить десять комплексов Patriot по этой схеме. На встрече стран-союзников Украины 21 июля министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Берлин намерен способствовать передаче пяти ЗРК, но отказался раскрывать подробности.

По информации источников WP, три системы уже переданы. По поводу оставшихся двух продолжаются переговоры между Берлином и Вашингтоном.

Кроме того, США могут перенаправить в Украину пять ЗРК Patriot, ранее заказанных Швейцарией. Министерство обороны этой страны подтвердило, что поставки для нее будут отложены. Таким образом, системы ПВО, предназначенные для нейтрального государства, могут быть переданы Киеву.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что Вильнюс присоединится к коллективной закупке американских систем ПВО для Украины. По ее словам, Литва готова выделить на эти цели до 30 млн евро.

На фоне поставок Patriot продолжаются обсуждения возможной передачи Украине дальнобойных ракет. Германия ранее отказалась передавать Киеву крылатые ракеты Taurus. Однако, по данным The Washington Post, внутри НАТО обсуждают вероятность передачи Украине американских ракет, несмотря на прежние заявления президента Трампа.

14 июля Дональд Трамп заявил, что США передадут Украине 17 комплексов Patriot за счет союзников по НАТО. Это решение подтвердили на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», где обсуждалось усиление противовоздушной обороны ВСУ.