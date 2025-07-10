Президент США Дональд Трамп распорядился отправить в Украину вооружение из американских резервов, сообщили Reuters два источника, знакомые с решением. Это первый раз с момента возвращения Трампа в Белый дом, когда он лично задействует механизм «Presidential Drawdown Authority» (PDA) — специальное полномочие, позволяющее срочно направлять вооружения союзникам без одобрения Конгресса.

По данным источников, общая стоимость партии может составить около $300 млн. В нее могут войти ракеты Patriot и управляемые снаряды средней дальности (GMLRS), хотя точный состав пакета еще не утвержден. Решение должно быть оформлено 11 июля, после специального совещания.

До сих пор все поставки оружия Украине при администрации Трампа происходили по уже согласованным при Байдене программам. Новый шаг, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать об изменении позиции Трампа, который ранее критиковал помощь Киеву и высказывался в пользу пересмотра ее масштабов.

На данный момент в распоряжении Белого дома остаются PDA-средства на сумму до $3,86 млрд. Последняя операция по этому механизму проводилась Байденом 9 января и составила $500 млн.

По оценке Пентагона, размещенные в Европе запасы позволят оперативно доставить новое вооружение на передовую. Киев, в свою очередь, называет приоритетом средства ПВО и высокоточное ракетное вооружение.

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