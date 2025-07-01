Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Белый дом в следующий понедельник — в третий раз с момента возвращения Дональда Трампа в президентское кресло. Нетаньяху летает в Вашингтон чаще, чем какой-либо другой зарубежный политик. Визит состоится на фоне давления со стороны Трампа, который требует немедленного прекращения войны в Газе и освобождения заложников. Потому многие СМИ полагают, что во время разговора президент США может объявить о кардинальных переменах в Газе.

«Заключите сделку в Газе. Верните заложников!!!» — написал Трамп в соцсетях, заявив, что соглашение с ХАМАС может быть достигнуто уже на этой неделе. Его администрация активно контактирует с израильским руководством, обсуждая и прекращение войны, и новые удары по Ирану, и судьбу ядерных объектов.

Израильский министр стратегических дел Рон Дермер прибыл в Вашингтон за неделю до своего начальника, чтобы подготовить почву для переговоров. Одновременно США одобрили новую сделку на $510 млн по поставке Израилю более 7 тыс. комплектов JDAM для высокоточного оружия. Непонятно, как в такой обстановке Трамп намерен требовать от Тель-Авива заключить сделку с ХАМАС и прекратить вторжение в Газу.

На прошлой неделе Трамп и вовсе прямо вмешался в израильскую внутреннюю политику, вновь потребовав снять обвинения с Нетаньяху по делу о коррупции, назвав судебный процесс «охотой на ведьм». Такое вмешательство вызывает тревогу в политических кругах Израиля, которые считают, что Нетаньяху использует связи с Трампом, чтобы избежать следствия.

Главный вопрос переговоров между Израилем и ХАМАС — окончание войны как часть условий прекращения огня. В Газе остаются около 50 израильских заложников. Тель-Авив отказывается от мирного предложения ХАМАС, которое подразумевает полное прекращение огня и вывод всех израильских военных из Газы.

Эксперты отмечают: Трамп надеется повторить «успех» по Ирану и надавить на Израиль ради нового ближневосточного урегулирования, чтобы преподнести мирную сделку между Израилем и ХАМАС как свое достижение. Однако Нетаньяху, по всей видимости, не готов уступать.

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