Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер в ближайшие дни посетит Вашингтон. По данным израильских СМИ, американская сторона намерена потребовать от Тель-Авива прекращения огня в секторе Газа и возвращения пленных.

Согласно публикациям, Дермер обсудит в США вопросы остановки ударов по Газе, расширения «Соглашений Авраама» и продолжения нормализации с арабскими странами.

Газета Haaretz со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что команда президента США Дональда Трампа намерена надавить на израильскую сторону. Вашингтон настаивает на заключении соглашения по обмену пленными и прекращении активных боевых действий в Газе. По этим данным, требование о полном уничтожении движения ХАМАС предлагается отложить на более поздний этап.

Издание Yedioth Ahronoth пишет, что отказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху от риторики «абсолютной победы» и смещение акцента на возвращение пленных может означать приближение к соглашению о перемирии.

По информации телеканала Канал 12, армия Израиля обратилась к правительству с просьбой определить дальнейшие действия. Рассматриваются два варианта: завершение операции с полным контролем над Газой либо сделка по обмену пленными. Источники утверждают, что военное руководство склоняется ко второму сценарию.

Сообщается, что визит Дермера рассматривается как подготовка к возможной поездке Нетаньяху в Вашингтон. Визит может состояться в ближайшие две недели. США рассчитывают достичь предварительного соглашения до приезда израильского премьера.

Канал 13 передает, что израильская армия уведомила правительство: после почти 19 месяцев наземной операции в Газе не осталось значимых целей, достижение которых не поставило бы под угрозу жизни израильтян, находящихся в плену.

Публикация президента США Дональда Трампа в соцсети — «Заключи сделку по Газе. Верни израильских заложников» — была воспринята как прямой сигнал Нетаньяху.