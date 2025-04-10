ПОЛИТИКА
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Даже Белый дом в шоке от Трампа
Президент не проинформировал свою команду о том, что собирается отменить тарифы — новость застала чиновников врасплох
Даже Белый дом в шоке от Трампа
Президент США Дональд Трамп / Reuters
10 апреля 2025 г.

Решение Дональда Трампа отменить часть введенных накануне тарифов застало Белый дом врасплох, пишет Washington Post (WP). Президент не посоветовался ни с юристами, ни с экономистами, ни с ближайшими помощниками. 

«Мы приняли это решение от чистого сердца», — заявил Трамп журналистам, объясняя, почему объявление о смене торговой политики появилось первым делом в его соцсети Truth Social, а не на официальном сайте Белого дома.

Еще утром в среду в администрации убеждали, что тарифы уже приняты, это неизбежно. Чиновники уверяли, что экономика выдержит, а американцы поддерживают жесткий курс. Но к полудню курс внезапно изменился. Трамп дал заднюю: Китай остался под повышенными пошлинами, но для остальных стран тарифы приостановили на 90 дней. Биржи моментально отыграли: рынки выросли почти на 7%, а в Белом доме началась паника, отмечает WP.

По данным издания, поздно вечером 8 апреля Трамп смотрел выпуск Шона Хэннити на Fox News, где в студии собрались восемь сенаторов-республиканцев. Они знали, что он у экрана, и говорили с ним напрямую — они жестко критиковали тарифы и говорили, что пошлины в первую очередь ударят по американской экономике. После шоу сенаторы напрямую позвонили президенту: уговаривали отступить, пока не поздно, рассказали источники газеты. 

Одновременно на Трампа давили снаружи. Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер позвонила в Белый дом и за 25 минут объяснила, как пошлины на швейцарские часы и шоколад бьют по американским рабочим местам. ЕС тем временем утвердил ответные меры, прицельно бьющие по штатам, где сильны позиции Трампа — от фермеров Айовы до сталеваров Огайо.

Утром в среду Трамп посмотрел интервью главы JPMorgan Джейми Даймона, который предупредил: рецессия в США почти неизбежна. Через несколько минут президент написал в соцсети: «Сохраняйте спокойствие». И сразу вслед: «Сейчас лучшее время покупать». Это был недвусмысленный намек рынкам и инвесторам о том, что вскоре курсы взлетят.

Решение отменить тарифы Трамп принял буквально за пару часов, потому объявление застало всех врасплох. Один из европейских дипломатов, напрямую участвовавший в переговорах, рассказал WP, что узнал об этом из сообщений прессы. Даже в Белом доме никто толком не знал, какие именно страны попадут под новые условия. По словам очевидцев, сотрудники просто метались по кабинетам, переписывая тезисы и выдумывая аргументы задним числом.


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