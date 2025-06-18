ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Американцы против войны с Ираном
Большинство американцев поддерживает дипломатию и выражает недовольство подходом Трампа, несмотря на негативное отношение к Ирану
Американцы против войны с Ираном
/ Reuters
18 июня 2025 г.

На фоне дискуссий о возможном участии Соединенных Штатов в израильской агрессии против Ирана, американцы выражают недовольство тем, как президент США Дональд Трамп справляется с внешнеполитическими вызовами, свидетельствуют данные опроса Economist/YouGov, проведенного с 13 по 16 июня.

44% респондентов не одобряют подход Трампа к израильско-иранскому конфликту, в то время как лишь 37% опрошенных американцев поддержали его политику. Чистый рейтинг одобрения Трампа составляет -4 в отношении Ирана и -7 в отношении Израиля.

Опрос показал, что американцы предпочитают дипломатию, несмотря на превалирующее негативное отношение к Ирану: 75% американцев считают ближневосточную страну либо враждебной, либо недружественной.

56% опрошенных считают, что США должны вести переговоры с Ираном по его ядерной программе, включая 58% демократов и 61% республиканцев.

Лишь 16% американцев считают, что Соединенные Штаты должны вмешаться в конфликт, в то время как 60% выступают против войны.

Опрос также показал, что 36% американцев считают Израиль союзником США, в то время как почти половина считают его дружественным или затрудняются ответить. 16% американцев считают израильское государство либо недружественным, либо враждебным.

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