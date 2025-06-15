ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Израиль приказывает иранцам покинуть дома
Тель-Авив предупреждает о новых ударах по оружейным заводам, пока страны обмениваются ракетными атаками
Израиль приказывает иранцам покинуть дома
Пожар в нефтехранилище Шахран в Тегеране / Reuters
15 июня 2025 г.

Израиль издал предупреждения об эвакуации иранцам, проживающим вблизи объектов военного производства в Тегеране, на фоне продолжающегося обмена ракетными ударами между двумя странами с пятницы.

«Израильские военные нанесут удары по этим объектам и продолжат сдирать кожу с иранской змеи в Тегеране и везде — поражая ядерные возможности и системы вооружений», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Представитель израильских военных сообщил в соцсети X на арабском и персидском языках, что предупреждение касается всех оружейных заводов и вспомогательных объектов. Израиль нанес самый крупный военный удар по Ирану в пятницу с заявленной целью остановить разработку ядерного оружия и уничтожить баллистические ракетные возможности Ирана.

Иранские СМИ сообщили в воскресенье, что Израиль атаковал объект, связанный с Министерством обороны в центральном городе Исфахан, в третий подряд день израильских ударов. «Один из центров, связанных с Министерством обороны в Исфахане, подвергся нападению, и возможные повреждения расследуются», — цитирует заместителя губернатора провинции Акбара Салехи агентство ISNA.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в воскресенье, что атака Израиля на крупный газовый объект на берегу Персидского залива направлена на то, чтобы «расширить войну за пределы» Ирана. «Попытка перенести конфликт в регион Персидского залива — серьезная стратегическая ошибка, скорее всего намеренная, чтобы вывести войну за границы Ирана», — заявил Арагчи дипломатам, говоря об атаке на НПЗ «Южный Парс». Он назвал эту атаку «крайне опасным шагом».

Израиль в последние двое суток просил администрацию Трампа присоединиться к ударам по Ирану. Президент США в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху не исключил такую возможность при необходимости, но пока не рассматривает ее. Американский чиновник сообщил Al Jazeera, что Вашингтон не заинтересован в прямом участии в ударах по иранским ядерным объектам.

США начали переброску военных ресурсов на Ближний Восток. Американские истребители патрулируют небо региона, эсминец USS Thomas Hudner направляется в восточное Средиземноморье.

Иранский чиновник сообщил CNN, что Тегеран усилит атаки и нанесет удары по ближневосточным базам любой страны, защищающей Израиль. Иран уведомил Вашингтон, Лондон и Париж о готовности атаковать их объекты в регионе в случае поддержки Израиля. Запланированный на 15 июня раунд переговоров между Ираном и США отменен.

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