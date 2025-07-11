В столице Таджикистана прошло заседание, посвященное реализации договоренностей первого саммита «Центральная Азия — Европейский союз».

Как сообщает агентство «Ховар», встреча состоялась в рамках 12-го раунда Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности.

Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Исматулло Насредин провел переговоры с заместителем генсекретаря Европейской службы внешних действий по политическим вопросам Олофом Скоогом.

Стороны обсудили расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества. Главный акцент был сделан на выполнение договоренностей, достигнутых на первом саммите «Центральная Азия — ЕС».

Исторический саммит состоялся 2 июня 2023 года в Чолпон-Ате (Кыргызстан) с участием лидеров пяти стран Центральной Азии и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

По итогам встречи было подписано совместное заявление. В нем стороны обозначили приоритеты партнерства: экономическая взаимосвязанность, зеленая трансформация, цифровое развитие, устойчивое управление водными ресурсами, охрана окружающей среды, поддержка образования, культуры и гуманитарных связей.

Отдельное внимание было уделено развитию торговли, привлечению инвестиций и созданию транспортно-логистических маршрутов.

Стороны подтвердили заинтересованность в региональной интеграции и устойчивом долгосрочном развитии.

ЕС реализует достигнутые договоренности с помощью инициатив, включая стратегическую платформу «Global Gateway». Эта программа предполагает инвестиционную поддержку проектов в странах Центральной Азии.