ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Израиль обстрелял ливанские деревни
Израильские войска нанесли массированные удары по югу Ливана, обстреляв приграничные села артиллерией и крупнокалиберным оружием
Израиль обстрелял ливанские деревни
Южный Ливан / Reuters
22 марта 2025 г.

Израильская армия нанесла артиллерийские удары по югу Ливана, что вызвало серьезную обеспокоенность властей страны возможным втягиванием в новую войну.

Как сообщает ливанское агентство NNA, обстрелу подверглись приграничные населенные пункты в провинции Набатия, включая Яхмур аш-Шикейф, Арнун и Кефр-Тебнин. Кроме того, удары пришлись по Хияму и Хуле, а также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны районы Хула, Маркаба и Кефркила.

На фоне продолжающихся атак премьер-министр Наджиб Микати провел телефонный разговор с министром обороны, обсудив происходящее на границе. Он предупредил, что новая вспышка насилия может втянуть Ливан в полномасштабную войну, которая принесет стране новые страдания.

Президент Жозеф Авн в письменном заявлении осудил попытки втянуть Ливан в очередную волну насилия и поручил армейскому командованию начать расследование событий. Он также потребовал от южных подразделений армии и сил безопасности предотвратить любые угрозы и нарушения.

На фоне обострения обстановки премьер-министр Микати провел телефонный разговор с координатором ООН по Ливану Жанин Хеннис-Пласшерт, призвав организацию оказать давление на Израиль и добиться его полного ухода с ливанской территории. По словам премьера, присутствие израильских войск в пяти приграничных точках нарушает как резолюцию 1701 Совбеза ООН, так и условия действующего перемирия.

С момента вступления в силу перемирия 27 ноября 2024 года, израильская армия неоднократно его нарушала. По данным ливанских властей, за это время в результате атак погибли как минимум 94 человека, более 280 получили ранения.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us