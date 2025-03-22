Израильская армия нанесла артиллерийские удары по югу Ливана, что вызвало серьезную обеспокоенность властей страны возможным втягиванием в новую войну.

Как сообщает ливанское агентство NNA, обстрелу подверглись приграничные населенные пункты в провинции Набатия, включая Яхмур аш-Шикейф, Арнун и Кефр-Тебнин. Кроме того, удары пришлись по Хияму и Хуле, а также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны районы Хула, Маркаба и Кефркила.

На фоне продолжающихся атак премьер-министр Наджиб Микати провел телефонный разговор с министром обороны, обсудив происходящее на границе. Он предупредил, что новая вспышка насилия может втянуть Ливан в полномасштабную войну, которая принесет стране новые страдания.

Президент Жозеф Авн в письменном заявлении осудил попытки втянуть Ливан в очередную волну насилия и поручил армейскому командованию начать расследование событий. Он также потребовал от южных подразделений армии и сил безопасности предотвратить любые угрозы и нарушения.

На фоне обострения обстановки премьер-министр Микати провел телефонный разговор с координатором ООН по Ливану Жанин Хеннис-Пласшерт, призвав организацию оказать давление на Израиль и добиться его полного ухода с ливанской территории. По словам премьера, присутствие израильских войск в пяти приграничных точках нарушает как резолюцию 1701 Совбеза ООН, так и условия действующего перемирия.

С момента вступления в силу перемирия 27 ноября 2024 года, израильская армия неоднократно его нарушала. По данным ливанских властей, за это время в результате атак погибли как минимум 94 человека, более 280 получили ранения.