Турция резко осудила удар США по иранским ядерным объектам, нанесенный 22 июня, назвав его шагом, максимально усиливающим риск дестабилизации в регионе. Анкара напомнила, что с начала конфликта, спровоцированного израильской агрессией, неоднократно предупреждала о возможных последствиях для безопасности.

В заявлении МИД подчеркивается, что атака на ядерные объекты Ирана может спровоцировать перерастание регионального кризиса в глобальный и привести к катастрофическим последствиям. Анкара призвала все стороны немедленно отказаться от шагов, способных вызвать массовые жертвы и разрушения.

В ведомстве заявили, что единственным допустимым путем решения иранского ядерного вопроса остаются переговоры. Анкара выразила готовность поддерживать любые дипломатические усилия и вносить конструктивный вклад в деэскалацию.