ТУРЦИЯ
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Анкара осудила удар США по ядерным объектам Ирана
МИД Турции предупредил о риске глобального конфликта и призвал к переговорам
Анкара осудила удар США по ядерным объектам Ирана
22 июня 2025 г.

Турция резко осудила удар США по иранским ядерным объектам, нанесенный 22 июня, назвав его шагом, максимально усиливающим риск дестабилизации в регионе. Анкара напомнила, что с начала конфликта, спровоцированного израильской агрессией, неоднократно предупреждала о возможных последствиях для безопасности.

В заявлении МИД подчеркивается, что атака на ядерные объекты Ирана может спровоцировать перерастание регионального кризиса в глобальный и привести к катастрофическим последствиям. Анкара призвала все стороны немедленно отказаться от шагов, способных вызвать массовые жертвы и разрушения.

В ведомстве заявили, что единственным допустимым путем решения иранского ядерного вопроса остаются переговоры. Анкара выразила готовность поддерживать любые дипломатические усилия и вносить конструктивный вклад в деэскалацию.

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