Азербайджан категорически отверг обвинения посла Ирана в Армении Мехди Собхани о якобы использовании своей территории для израильских ударов по Ирану. Об этом заявил начальник пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

По словам Гаджизаде, подобные заявления являются провокационными, не основаны на фактах и наносят ущерб отношениям между Азербайджаном и Ираном. Он подчеркнул, что такие обвинения противоречат принципам уважения территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела, на которых строятся двусторонние отношения.

«Азербайджанская Республика категорически опровергает любые утверждения о якобы использовании ее воздушного пространства или территории для проведения военных операций против Ирана или любого другого государства», — отметил представитель МИД.

В Баку напомнили, что недавно президент Азербайджана и министр иностранных дел страны уже разъяснили позицию по этому вопросу в разговорах со своими иранскими коллегами. Заявления Собхани, по словам Гаджизаде, не соответствуют дипломатическому статусу посла.

МИД Азербайджана призвал Тегеран принять меры по недопущению подобных заявлений и действий, которые, как отмечается, «противоречат духу азербайджано-иранских отношений».