ПОЛИТИКА
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Взрыв в церкви под Дамаском во время службы
По данным правозащитников, есть погибшие и раненые; это первая атака подобного рода в Сирии за много лет
Взрыв в церкви под Дамаском во время службы
/ AP
22 июня 2025 г.

Смертник в воскресенье привел в действие взрывное устройство внутри христианской церкви в районе Двейла на окраине Дамаска, сообщило сирийское госТВ и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Взрыв произошел во время молитвы в церкви Мар Элиас. Есть погибшие и раненые — в общей сложности несколько десятков человек.

По данным источников Reuters в силовых структурах, погибли как минимум 15 прихожан, точное число пока неизвестно.

В МВД Сирии заявили, что за нападением стоит террористическая организация ДАЕШ.

Это первое подобное нападение в Сирии за последние годы. К месту происшествия прибыли силы безопасности и спасатели.

Один из очевидцев рассказал на видео, распространившемся в сети, что нападавший сначала открыл стрельбу по прихожанам, а затем взорвал на себе пояс со взрывчаткой.

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