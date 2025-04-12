ТУРЦИЯ
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Министры Фидан и Лавров обсудили Украину, Сирию и Газу
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Анталийского дипломатического форума
Министры Фидан и Лавров обсудили Украину, Сирию и Газу
Хакан Фидан и Сергей Лавров / AA
12 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан продолжает активную дипломатическую работу на полях Анталийского дипломатического форума (ADF).

Фидан провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Россией.

Стороны затронули темы сотрудничества в энергетической сфере, безопасность судоходства в Черном море, а также усилия по достижению перемирия в войне между Россией и Украиной.

Также были рассмотрены текущие события в Сирии и ситуация в Газе.

В рамках форума Хакан Фидан провел отдельную встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Как сообщается в официальной публикации Министерства иностранных дел Турции в социальной сети X, встреча состоялась в рамках Анталийского дипломатического форума.

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