ПОЛИТИКА
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Трамп: «У вас больше не будет Европы»
Дональд Трамп заявил, что Европа может перестать существовать, если не остановит массовую нелегальную миграцию, которую он назвал «ужасным вторжением»
Трамп: «У вас больше не будет Европы»
Президент США Дональд Трамп / AP
26 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Шотландию. На встрече с журналистами он резко высказался по вопросу миграции. По словам американского лидера, Европа сталкивается с «ужасным вторжением» нелегальных мигрантов и должна срочно принять меры.

«Вы позволяете этому происходить в ваших странах. И вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит в Европе. Иммиграция убивает Европу. Вам лучше взять себя в руки, или у вас больше не будет Европы», — заявил Трамп. Его слова передает Sky News.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале также назвал «бесконтрольную миграцию» одной из главных угроз для Европы. С таким заявлением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ряд европейских стран уже перешли к ужесточению миграционной политики. Германия, Франция, Дания, Австрия, Польша и Чехия в июле согласовали совместный план действий по снижению нелегальной миграции. Великобритания и Франция договорились о схеме возвращения нелегалов по принципу «один за одного» — до 50 человек в неделю.

Поводом для новых мер стал рекордный рост числа незаконных пересечений Ла-Манша: за первые шесть месяцев 2025 года — более 20 тыс. случаев. В ответ Лондон объявил о введении санкций против организаторов нелегальной миграции.

Под ограничения попадут поставщики лодок, изготовители и продавцы поддельных документов, а также финансовые посредники. Их активы будут замораживаться, а доступ к британской финансовой системе — блокироваться.

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп ужесточил антимиграционную политику США. В стране проходят рейды против нелегалов, усилилась депортация. В июне в Лос-Анджелесе вспыхнули массовые протесты против рейдов, которые переросли в беспорядки. Для подавления волнений Трамп направил в город подразделения Национальной гвардии.

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