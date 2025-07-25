Китай призвал немедленно прекратить огонь в Газе и ослабить гуманитарную блокаду. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзясюнь на брифинге в Пекине. Его слова приводит газета Global Times.

Пекин выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией в Газе и подчеркнул необходимость срочных шагов для облегчения страданий мирного населения.

«Китай продолжит сотрудничать с международным сообществом для достижения прекращения огня в Газе, смягчения гуманитарного кризиса, реализации решения о двух государствах и всеобъемлющего, справедливого и устойчивого урегулирования палестинского вопроса», — отметил Го.

Отвечая на вопрос о намерении Франции признать палестинское государство в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представитель МИД КНР подтвердил, что Пекин поддерживает идею международной конференции высокого уровня по реализации решения о двух государствах.

«Двугосударственное решение — единственный путь урегулирования палестинского вопроса», — подчеркнул он.

Сектор Газа находится под полной блокадой и подвергается постоянным атакам Израиля. Гуманитарная ситуация остается катастрофической: нет продовольствия, воды, медикаментов и базового медицинского обеспечения. Все чаще сообщается о гибели мирных жителей от голода, особенно среди детей.

Местные и международные источники обвиняют Израиль в использовании голода и жажды как инструмента давления на палестинское население.