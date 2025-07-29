В результате массированных российских ударов по Украине в ночь на вторник погибли как минимум 20 человек, более 80 получили ранения. Основной удар пришелся на исправительную колонию в Запорожской области, где, по данным главы военной администрации Ивана Федорова, погибли 16 заключенных, еще 35 человек ранены. Здание было разрушено 500-килограммовой бомбой, повреждены и жилые дома рядом.

В Днепропетровской области ракеты попали в город Каменское, убив двух человек и ранив пятерых, в том числе в местной больнице. «Две женщины — в тяжелом состоянии. Одна из них — беременна. Трое пациентов в состоянии средней тяжести», — сообщил глава областной военной администрайции Сергей Лысак. В селе Великомихайловка погибла 75-летняя женщина и был ранен мужчина. Удары также затронули Синельниковский район.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в целенаправленных атаках на гражданскую инфраструктуру. Его советник Андрей Ермак заявил, что удар по тюрьме в Запорожье является «военным преступлением».

Зеленский приветствовал заявление президента США Дональда Трампа, который накануне резко сократил срок, отведенный российскому лидеру Владимиру Путину на согласие с перемирием — теперь это «около 10–12 дней». В противном случае США пригрозили новыми санкциями, в том числе против стран, торгующих с РФ. «Это четкая и своевременная позиция, — заявил украинский президент. — Мы не раз говорили: санкции — ключ к реальному миру. Россия делает все, чтобы затянуть войну».

На фоне обострения украинские беспилотники нанесли удар по железнодорожному узлу на севере-востоке Ростовской области. Видео с места показывают масштабный пожар, СМИ сообщают о транспортном коллапсе в регионе, который играет важную роль в логистике российских войск.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.