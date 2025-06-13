Президент США Дональд Трамп ультимативно потребовал от Ирана заключить сделку по ядерной программе, угрожая, что от страны «ничего не останется», если иранское руководство откажется вернуться за стол переговоров.

«Уже произошли великие смерть и разрушения, но еще есть время покончить с этой бойней, при том что следующие уже запланированные атаки будут еще более жестокими», — написал американский лидер на платформе Truth Social.

Трамп, заранее знавший об операции «Восстающий лев», возложил вину за атаки на срыв Ираном переговоров по предотвращению милитаризации его ядерной программы. «Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку... они просто не смогли это сделать», — заявил он.

После удара Тегеран вышел из следующего раунда переговоров с США, запланированного на воскресенье.

Израиль тем временем уничтожил иранский ракетный завод в новой волне ударов. Кадры показали клубы густого дыма, поднимающиеся в воздух в городе Шираз, где располагается ракетное предприятие.

Иранские СМИ сообщили о гибели восьми человек в результате удара по Тебризу на северо-западе страны и громком взрыве возле авиабазы Ноджех в западной провинции.

Поступили также сообщения о новой волне израильских ударов по Натанзу — главному иранскому объекту обогащения урана.

Ранее Израиль заявил об ударах по 100 целям с использованием 200 военных самолетов, в ходе чего были поражены ядерные объекты Ирана, уничтожены десятки систем ПВО и убиты военные командиры.