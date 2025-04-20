Резкий всплеск популярности шоколадного батончика с фисташковой начинкой, вызванный вирусными видео в TikTok, привел к международному дефициту фисташек и росту цен на орехи почти на 35%.

Так называемый «дубайский шоколад» — батончик с фисташковым кремом, шоколадом, сахаром и хрустящей стружкой из теста (кадайиф) — стал сенсацией в соцсетях после публикации в конце 2023 года ролика с восторженной реакцией на вкус. Видео собрало свыше 120 млн просмотров, а вслед за ним последовали сотни подражаний, в том числе от мировых брендов.

Производитель батончика — эмиратская компания Fix b продает его только в ОАЭ. Тренд подхватили и крупные европейские производители, включая Lindt и Läderach. Но они теперь не справляются с спросом.

Фисташковое сырье стало дефицитом: в США, крупнейшем экспортере ореха, неурожай привёл к тому, что большая часть качественного урожая ушла в продажу в скорлупе. Иран, в свою очередь, нарастил экспорт в ОАЭ на 40% за последние полгода. Цена на фисташки за год выросла с $7,65 до $10,30 за фунт.

«Все началось внезапно. Теперь эти батончики продаются буквально в каждом магазине», — рассказал Financial Times Чарльз Жандро, глава Prestat Group. В некоторых торговых точках уже начали ограничивать продажи.