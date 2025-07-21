Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал решить вопрос Зангезурского коридора путем регионального согласия. Глава государства назвал эту транспортную артерию крайне важной для экономики. Заявление прозвучало на фоне американского предложения взять участок в аренду на 100 лет.

«Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона», — заявил Эрдоган журналистам после визита в Турецкую Республику Северного Кипра. Он подчеркнул, что «наше основное ожидание в том, чтобы эта линия стала символом согласия, а не источником разногласий».

Турецкий лидер назвал проект «крайне важным с геоэкономической точки зрения», отметив, что коридор «соединит географии за пределами нашего региона и оживит торговлю». «Таким образом регион станет зоной благополучия, где восторжествует сотрудничество», — добавил он.

«Мы, как страны региона, сможем решить этот вопрос путем согласия, — заявил Эрдоган. — Верю, что решим это вместе». Он отметил особую заинтересованность президента Азербайджана Ильхама Алиева в скорейшем запуске коридора.

Ранее посол США в Турции Том Баррак подтвердил готовность Вашингтона арендовать 32-километровый участок в Армении через частную американскую компанию. Коридор должен соединить основной Азербайджан с его эксклавом Нахчыван.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил передачу управления дорогой частной компании, но подчеркнул, что это будет происходить «в рамках территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Армении».

Пашинян также сообщил, что интерес к управлению коридором проявляет не только США, но и Евросоюз.