Президент Сирии Ахмед аш-Шара в обращении к нации заявил, что ситуация в провинции Эс-Сувейда стабилизирована благодаря действиям государства. Он подчеркнул, что без оперативного вмешательства власти столкновения между местными группами могли привести к потере контроля над регионом.

По его словам, недавние события стали опасным поворотным моментом. Он обратил внимание на внешние угрозы, особенно со стороны Израиля, чьи атаки на южные регионы и госучреждения в Дамаске обостряют обстановку. Это, по его словам, побудило США и ряд арабских стран активизировать посреднические усилия.

Аш-Шара также сообщил, что после вывода сил из ряда районов Эс-Сувейды вооруженные группы начали мстительные нападения на бедуинов и их семьи. В ответ племена предприняли действия по снятию блокады, защищая свои сообщества.

Он призвал арабские племена соблюдать режим прекращения огня и заявил, что государство никогда не оставляло Эс-Сувейду без поддержки. Президент осудил любые попытки использовать регион в интересах внешних сил, подчеркнув, что это угрожает единству Сирии.

Глава государства выразил благодарность племенам за сотрудничество, призвав их подчиняться государственным распоряжениям и соблюдать перемирие. Он отдельно поблагодарил Турцию, США, арабские страны, ЕС, Россию и Китай за поддержку и активную позицию.

Ахмед аш-Шара подтвердил, что друзское сообщество остается важной частью сирийского единства. Он пообещал защиту всем меньшинствам и религиозным группам и заявил, что виновные в нарушениях прав человека понесут ответственность.

Президент завершил свое обращение призывом к единству, рассудительности и поддержке национальных интересов. По его словам, сила Сирии — в солидарности ее народа и крепких международных связях.