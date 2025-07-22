Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на открытии 17-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025, которая проходит в Стамбуле. Он заявил, что Турция демонстрирует не только успех в сфере технологий, но и утверждает свой суверенитет на мировой арене.

«Мы становимся свидетелями истории страны, которая поднимается на собственных крыльях под своим небом. Каждый стенд, каждая разработка здесь — часть пути к полной независимости», — подчеркнул он.

В выставке принимают участие почти 1000 турецких и более 400 иностранных компаний. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 120 000 специалистов из 99 стран. Эрдоган отметил, что IDEF — это не просто рынок, а платформа для долгосрочного стратегического сотрудничества.

«Мы открыты к многоплановым партнерствам. Важен не обмен товарами, а создание доверительных связей, основанных на взаимной выгоде и устойчивости», — заявил президент.

Эрдоган подчеркнул, что Турция живет в эпоху, когда международные институты теряют авторитет, а глобальный порядок все чаще определяется грубой силой.

«Сегодня прав не тот, кто прав, а тот, кто силен. Мы не можем остаться в стороне, когда в Газе от голода умирают дети или когда над Сирией вновь сгущаются тучи. Все эти конфликты — наша реальность», — сказал Эрдоган.

Говоря о глобальной политике, Эрдоган подчеркнул: «Если хочешь мира — держи меч наготове». По его словам, государство не может позволить себе быть уязвимым.

«Каждое эмбарго, каждая преграда открывали перед нами новые двери. Сегодня Турция уже не просит, а предлагает. Мы разрываем зависимость и становимся игроком», — отметил он.

Президент заявил, что уровень локализации в турецком оборонном секторе превысил 80%. Число проектов достигло 1380, объем оборота — более 20 млрд долларов. В индустрии работают свыше 100 000 человек.

По его словам, 65 из каждых 100 проданных в мире БПЛА — турецкие. Турция вошла в десятку стран, самостоятельно проектирующих и производящих военные корабли. В 2024 году оборонный экспорт составил $7,15 млрд, превысив план на 11%.

«Мы стали 11-м крупнейшим экспортером оборонной продукции в мире. Мы — в числе тех, кто меняет правила», — заявил он.

Он добавил, что за последние 12 месяцев экспорт вырос более чем на 23%, достигнув $7,5 млрд. Президент выразил уверенность, что в сферах ИИ, лазерных и электромагнитных систем, автономных платформ и кибербезопасности Турция добьется еще большего.

Отдельно он подчеркнул: успех в обороне невозможен без вложений в человеческий капитал. «У нас есть талант, и мы будем его развивать», — сказал Эрдоган.

«Мы идем к сильной и независимой Турции. Работать будем вместе. Производить — вместе. Будущее — вместе», — заключил он.