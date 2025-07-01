Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в разговоре с Эммануэлем Макроном, что Тегеран потерял доверие к международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам иранского лидера, глава агентства Рафаэль Гросси проигнорировал удары США и Израиля по иранским ядерным объектам, несмотря на нарушение Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Хотя Пезешкиан высказался сдержанно, иранская консервативная газета «Кейхан» призвала арестовать Гросси и приговорить его к смертной казни якобы за связи с «Моссадом».

В ответ Великобритания, Франция и Германия выступили с заявлением в поддержку главы МАГАТЭ и призвали Иран возобновить сотрудничество.

«Мы призываем Иран обеспечить безопасность сотрудников агентства», — говорится в совместном заявлении трех стран.

Тегеран, в свою очередь, обвиняет Запад в двойных стандартах. Пезешкиан спросил у Макрона: «Даже если мы сотрудничаем, кто гарантирует, что наши объекты снова не будут атакованы?» Он также поинтересовался, почему Израиль, не являющийся участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), стал источником информации для докладов МАГАТЭ.

Примечательно еще и то, что Тель-Авив не только не присоединился к ДНЯО, но и скрыл свою ядерную программу от ООН. МАГАТЭ не имеет доступа к израильским ядерным объектам в Димоне, потому говорить о точном количестве обогащенного урана в Израиле и безопасности невозможно.

Несмотря на слухи о переговорах при посредничестве Омана, замглавы МИД Ирана опроверг наличие договоренностей с Вашингтоном. По сообщениям СМИ, США предлагают компромисс: позволить Ирану ограниченное обогащение урана на острове Киш под строгим контролем. Тегеран это отрицает.

Бывший британский посол в Иране Николас Хоптон заявил Guardian, что Тегеран понес серьезные потери, но цели Израиля, включая полное уничтожение запасов обогащенного урана, достигнуты не были.

«Нет доказательств, что Иран спешил к созданию бомбы, а 400 кг обогащенного урана до сих пор не учтены», — отметил дипломат.

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